Соболь, который из-за травмы не поможет сборной Украины, сыграл за Брюгге: объяснение футболиста

Украинский защитник Эдуард Соболь сыграл за Брюгге в матче 9 тура чемпионата Бельгии против Стандарда. Команда украинца потерпела разгромное поражение.

Стандард – Брюгге 3:0

Голы: Цинкернанель, 30, 64, Баликвиша, 90+2

Эдуард был заявлен в резерве команды и вышел на замену на 71-й минуте при счете 0:2. Однако недавно в УАФ сообщили, что защитник пропустит сентябрьские матчи лиги наций из-за травмы.

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Сообщалось, что Соболь получил повреждение приводной мышцы на тренировку в своем клубе, а для лечения и восстановления ему понадобится около двух недель.

Еще один украинский Роман Яремчук вышел в стартовом составе в матче против Стандарда. Однако форвард стал одним из худших в Брюгге. Украинский игрок закончил игру на 60-й минуте матча, его заменил экснападающий Барселоны Ферран Жутгла.

"В случае необходимости я могу выйти на поле"

Эдуард Соболь прокомментировал свое удивительное "исцеление".

"Пока эта проблема влечет за собой ощутимый дискомфорт, однако в случае необходимости я могу выйти на поле. Поэтому главный тренер внес меня в заявку и выпустил на заключительные 20 минут игры.

Однако врачи настаивают на удалении гематомы, говоря, что в дальнейшем могут быть осложнения. Диагноз клубного врача я дал врачам сборной, и они согласились с этим, оценив возможные риски и последствия. Так что мне просто необходимо сделать эту процедуру для того, чтобы продолжить играть в футбол", – сказал Соболь.