Снова "серебро": Мисник с рекордом Европы стала второй на Паралимпиаде в толкании ядра
29 августа 2021 , 14:21Читати новину українською
Источник:24 канал
Анастасия Мисник принесла Украине еще одну серебряную награду Паралимпиады. Спортсменка стала второй в толкании ядра.
В 23 сантиметрах от "золота"
30-летняя Анастасия Мисник стала второй в классе F20. Украинка расположилась на пьедестале между двумя представительницами Эквадора.
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Мисник толкнула ядро на 14.16. Такой результат она показала в пятой попытке. Паралимпийской чемпионкой стала Полет Мендеш. Она опередила украинку на 23 сантиметра.
Тройку призерок замкнула еще одна легкоатлетка из Эквадора Анаис Мендес – 14.06.
Другая украинка Виктория Шпачинская заняла обидное 4 место.
- Для Мисник эта медаль стала второй паралимпийской. В 2012 году Анастасия стала второй в Лондоне.
- Анастасия принесла Украине 43-ю медаль в Токио. Наша страна замыкает пятерку лучших сборных в общем медальном зачете.