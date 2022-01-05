Снова проблемы: Джокович может не сыграть на Australian Open из-за визы

Титулованный теннисист Новак Джокович прибыл в Мельбурн, однако теперь он имеет дело с пограничной службой. У спортсмена проблемы с визой.

Проблемы из-за вакцинации

Сербский теннисист пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает освобождения от медицинских ограничений из-за отсутствия вакцинации.

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Пограничная служба просила правительство штата Виктория заняться вопросом относительно Джоковича. Зато местные власти отказались от рассмотрения этого вопроса.

Это может быть из-за общественного недовольства. Ведь они не хотят создавать впечатление, что якобы поддерживают выступление серба в Мельбурне.

Отмечается, что пограничная служба все равно может впустить Джоковича в страну.

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