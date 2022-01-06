Снова без победы: Дженоа Шевченко разделила очки с Сассуоло – видеообзор

Андрей Шевченко провел 9-й поединок во главе итальянского клуба. В рамках 20-го тура Серии А Дженоа встретилась на выезде с Сассуоло.

Сассуоло – Дженоа 1:1

Голы: Берарди, 55-Дестро, 7

Шевченко меньше чем за сутки до матча получил отрицательный тест на коронавирус. Во время его отсутствия тренировочным процессом руководил ассистент Мауро Тассотти.

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Уже на седьмой минуте матча подопечные Шевченко сумели открыть счет. Это было впервые, как украинец возглавил команду.

Маттиа Дестро отметился голом в противостоянии. Капитан забил шикарным ударом пяткой.

Однако во втором тайме команде не удалось удержать преимущество. На 55-й минуте хозяева поля сравняли счет. Именно Доменико Берарди восстановил равновесие.

На этом и закончились голевые моменты в матче, поэтому поединок завершился при счете 1:1.

Таким образом Дженоа удалось удержать ничью и второй раз подряд набрать очки. Команда Шевченко осталась в зоне вылета – 12 баллов и предпоследнее место.

Шевченко провел во главе Дженоа уже 9-й матч. Единственную победу он одержал в Кубке Италии над Салернитаной. Тогда "грифоны" обыграли своих соперников со счетом 1:0.

В Серии А украинец провел 8 игр, из них 5 завершились поражением и 3 – вничью.