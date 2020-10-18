23-летний американский боксер Теофимо Лопес в ночь с 17 на 18 октября стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Лопес неожиданно нанес поражение украинцу Василию Ломаченко.

Лопес на протяжении всего поединка был более активным и выбрасывал много ударов, пишет 24 канал. Хотя не все удары были точными, но все же визуально Теофимо боксировал лучше Ломаченко.

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В итоге судьбу боя решили судьи, увидевшие убедительную победу Лопеса.

Не дождавшись объявления судейских записок, семья Лопесов начала праздновать. Почувствовал поражение и Ломаченко, скромно ожидавший вердикта в своем углу.

Лопес – самый молодой абсолютный чемпион мира

После победы Теофимо Лопес-старший поднял своего сына. После этого Лопес-младший выполнил сногсшибательное сальто. Впоследствии американец, не веря своему счастью, просто лег посреди ринга.

THE MOMENT!!



Go full screen and soak this all in.#TheTakeover was more than just a nickname all along for @TeofimoLopez #LomaLopez pic.twitter.com/5IEl1i209h — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Следует отметить, что Лопес и Ломаченко, которые до поединка обменивались угрозами, после финального раунда все же поздравили друг друга.

Лопес стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Американец отобрал у Ломаченко титулы WBC, WBA, WBO. Также в коллекции Теофимо титул IBF.