Первый титул в сезоне: украинка стала чемпионкой турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур триумфально завершила выступление на турнире ITF W50 во Франции. В финальном матче она победила Валентину Ризер из Швейцарии.

Дарья Снигур (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) 2:0 (6:3, 6:2)

Дарья Снигур в третий раз в своей карьере боролась за титул чемпионки на турнире в Кальви. Однако предыдущие попытки завершились неудачно, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа Снигур во Франции

В матче против седьмой сеяной на турнире Валентины Ризер украинка не имела особых проблем. В первом сете Дарья уверенно вела в счете 4:0. Однако завершить партию с "баранкой" ей не удалось. В первом сете был зафиксирован счет 6:3.

Во второй партии соперница украинки сумела сравнять счет после четырех геймов – 2:2. Однако затем Снигур выиграла четыре гейма подряд.

По итогам двух сетов Снигур победила Ризер и стала чемпионкой турнира ITF W50 в Кальви (Франция). Это была первая встреча соперниц.

Украинка выиграла свой первый титул в сезоне. Всего на счету 22-летней киевлянки уже 9 выигранных турниров ITF.