Смотришь на все другими глазами – Блашко об Олимпиаде, которую пропустила из-за коронавируса

Коронавірус не дав шансу виступити на Олімпіаді-2022 Дар'ї Блашко. Українська біатлоністка прокоментувала час на самоізоляції.

Олимпиада в четырех стенах

Дарья Блашко провела всю Олимпиаду в отеле, где жили спортсмены, болевшие коронавирусом. По словам тренеров и самой биатлонистки, ее болезнь протекала без симптомов, что позволяло поддерживать физическую форму, но не на трассе.

Тема Мечта осталась неосуществленной: Блашко вішла из самоизоляции на Олимпиаде-2022

Однако украинка все никак не могла выйти из самоизоляции из-за постоянных положительных тестов на COVID-19. Только 17 февраля появилась информация, что Блашко получила два подряд отрицательных результата.

Сама Дарья осталась довольна самочувствием на первой тренировке после болезни. Первая в карьере Олимпиада запомнится биатлонистке разве что самоизоляцией. Однако спортсменка не опускает руки. Дарья готова с новыми силами готовиться к отбору на следующие игры.

Дебютная Олимпиада будет запоминаться пребыванием на карантине. Когда мы приехали в Олимпийскую деревню было чувство праздника, но сейчас все иначе. Смотришь на все другими глазами, без ажиотажа и спокойно,

– отметила украинская биатлонистка.

К сожалению, в масс-старте Блашко сможет только поддержать свою партнершу по команде Юлию Джиму. Дарья из-за пропуска всех стартов не поучаствую в последней гонке Олимпиады-2022.

. Женский масс-старт на Олимпиаде состоится 18 февраля в 9:00 по Киеву.