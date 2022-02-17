К сожалению, для спортсменки шансов выступить в Пекине уже не осталось. Отметим, что тренер сборной Урош Велепец заявлял, что COVID-19 Блашко переносила бессимптомно.

Смотрите также На Олимпиаде в Пекине неожиданно перенесли последнюю биатлонную гонку

"К сожалению, произошло это слишком поздно, чтобы на своих дебютных Играх спортсменка смогла принять участие хотя бы в одной гонке. Но верим, что даже такой, пусть и негативный опыт, сделает ее сильнее и добавит мотивации, чтобы реализовать все через четыре года ", – говорится в сообщении.

Также положительный тест на ковид был у Елены Билосюк, но она выздоровела быстрее и приняла участие в гонке. Украина тогда заняла 7-е место.

Последняя женская гонка Олимпиады