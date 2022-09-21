Юрченко возвращается в Украину и снова сыграет под руководством Скрипника, – СМИ

Владлен Юрченко возвращается в Украинскую Премьер-лигу. Атакующий полузащитник снова поработает под руководством Виктора Скрипника.

Большое возвращение в УПЛ

По информации "ТаТоТаке", 28-летний атакующий полузащитник возвращается в Украину. Вроде бы Владлен Юрченко заключил 3-летний контракт с полтавской Ворсклой.

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Футболист во второй раз поиграет под руководством Виктора Скрипника, с которым работал в луганской Заре.

На этот переход может намекать отсутствие Юрченко в заявке Риги в предыдущих матчах. Владлен остается вне списка в течение четырех последних поединков латвийского клуба в чемпионате.

По данным Transfermarkt , Юрченко еще является игроком Риги. В нынешнем сезоне полузащитник провел за латвийский клуб 14 матчей, в которых забил один гол. Владлен выступает в Риге с конца января 2022 года, перейдя из черниговской Десны на правах свободного агента.

Ворскла ужасно начала новый сезон-2022/2023. Команда Скрипника вылетела из еврокубков и за четыре тура набрала всего один балл в УПЛ. Полтавский клуб занимает последнее 16 место в турнирной таблице УПЛ.

Свой следующий матч Ворскла сыграет 1 октября на выезде против Ингульца.