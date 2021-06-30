Смесь тактики, хитрости и фарта, – эксперт Бабий о блестящей победе Украины над Швецией

В историческом матче Украина – Швеция, который состоялся 29 июня в Шотландии, победу одержала наша национальная сборная по футболу со счетом 2:1. Игра не обошлась без хитрости и фарта.

Этим мнением поделился главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий. Он отметил, что в вечер проведения матча все обстоятельства были на нашей стороне.

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По словам эксперта, шведам не хватало сил в конце игры, поэтому было ощущение, что их можно "дожать". Особенно после нереализованных возможностей соперника на исходе основного времени.

На руку сыграла и физическая подготовка конкурентов. "Было заметно, что они подсаживаются физически", – заметил Бабий. Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко удачно воспользовался этой слабостью.

Шевченко выбрал достаточно удачную стратегию на игру, однако без удачи не обошлось,

– отметил Бабий.

Счастливым случаем, редактор считает, удаление одиннадцатого участника шведской команды.



Ужасная травма Артема Беседина на 98-й минуте / Фото Getty Images

Что известно об историческом матче Украина – Швеция

Матч "Украина – Швеция" состоялся 29 июня в Шотландии.

Команда Андрея Шевченко переиграла Швецию со счетом 2:1. Александр Зинченко открыл счет в поединке.

Шведы сравняли счет еще до перерыва.

На 98-й минуте произошла ужасная травма Артема Беседина.

Артем Довбик ударом головой принес победу Украине.

Украинская сборная, в результате победы, вышла в 1/4 финала Евро-2020. Уже 3 июля Украина сыграет со сборной Англии.

. Беседин не вернется на Евро-2020 после ужасной травмы.

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