Этим мнением поделился главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий. Он отметил, что в вечер проведения матча все обстоятельства были на нашей стороне.
Напомним Фантастический Зинченко, героический Беседин и счастливый Довбик: Украина в четвертьфинале Евро-2020!
По словам эксперта, шведам не хватало сил в конце игры, поэтому было ощущение, что их можно "дожать". Особенно после нереализованных возможностей соперника на исходе основного времени.
На руку сыграла и физическая подготовка конкурентов. "Было заметно, что они подсаживаются физически", – заметил Бабий. Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко удачно воспользовался этой слабостью.
Шевченко выбрал достаточно удачную стратегию на игру, однако без удачи не обошлось,
– отметил Бабий.
Счастливым случаем, редактор считает, удаление одиннадцатого участника шведской команды.
Ужасная травма Артема Беседина на 98-й минуте / Фото Getty Images
Что известно об историческом матче Украина – Швеция
- Матч "Украина – Швеция" состоялся 29 июня в Шотландии.
- Команда Андрея Шевченко переиграла Швецию со счетом 2:1. Александр Зинченко открыл счет в поединке.
- Шведы сравняли счет еще до перерыва.
- На 98-й минуте произошла ужасная травма Артема Беседина.
- Артем Довбик ударом головой принес победу Украине.
- Украинская сборная, в результате победы, вышла в 1/4 финала Евро-2020. Уже 3 июля Украина сыграет со сборной Англии.
Читайте также Эмоции зашкаливают: реакция сети на историческую победу Украины над шведами
Бабий о блестящей победе Украины над Швецией: смотрите видео