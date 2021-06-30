Цією думкою поділився головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій. Він зазначив, що у вечір проведення матчу всі обставини були на нашому боці.

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За словами експерта, шведам бракувало сил наприкінці гри, тому було відчуття, що їх можна "дотиснути". Особливо після нереалізованих можливостей суперника під кінець основного часу.

На руку зіграла й фізична підготовка конкурентів. "Було помітно, що вони підсідають фізично", – зауважив Бабій. Головний тренер української збірної Андрій Шевченко вдало скористався цією слабкістю.

Шевченко обрав досить вдалу стратегію на гру, проте без удачі не обійшлося,

– зазначив Бабій.

Щасливим випадком, редактор вважає, вилучення одинадцятого учасника шведської команди.



Жахлива травма Артема Бєсєдіна на 98-й хвилині / Фото Getty Images