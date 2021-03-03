Боливийский механик Эрмин Тумири Чоке дважды выжил в смертельных катастрофах. Впервые он остался в живых после крушения самолета, на котором летела футбольная команда Шапекоенсе. Теперь он выжил после падения автобуса с высоты 150 метров.

Во вторник, 2 марта, Эрвин Тумири Чоке направлялся на работу в город Чиморе на автобусе. Однако к месту назначения автобус не доехал – он упал с высоты 150 метров. По предварительным данным, погибли как минимум 21 человек из 45, находившихся в автобусе. Однако число погибших может возрасти, так как спасательно-поисковые работы продолжаются.

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Эрвину удалось выжить в этой автокатастрофе. Хотя он сам мало помнит, что произошло. По его словам, он дремал в пути. Но почувствовал, что автобус набирает скорость. Тогда он схватился обеими руками за кресло перед собой, словно создав защитный кокон. Таким образом он пытался удержать свое тело, чтобы оно не двигалось.

Вследствие аварии у него лишь незначительные повреждения – травмы колен и царапины на спине. Однако у него снова начались боли в позвоночнике, которые у него появились после авиакатастрофы с командой Шапекоенсе.

Ведь Эрвин Тумири Чоке был одним из шести выживших в авиакатастрофе, которая произошла 29 ноября 2016 года. На борту самолета летели футболисты бразильского клуба Шапекоенсе. В авиакатастрофе погиб 71 человек, среди которых – 19 футболистов, 24 – тренеры и представители клуба, а также 21 бразильский журналист. Из шести выживших – трое футболистов. Команда направлялась в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка.

Причиной падения самолета в Колумбии стала нехватка горючего. Об этом свидетельствует запись переговоров между авиадиспетчерами и пилотом.