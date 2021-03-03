Болівійський механік Ермін Тумірі Чоке двічі вижив у смертельних катастрофах. Вперше він залишився в живих після авіатрощі літака, на якому летіла футбольна команда Шапекоенсе. Тепер він вижив після падіння автобуса з висоти 150 метрів.

У вівторок, 2 березня, Ервін Тумірі Чоке направлявся на роботу в місто Чіморе на автобусі. Однак до місця призначення автобус не доїхав – він впав з висоти 150 метрів. За попередніми даними, загинуло як мінімум 21 людина з 45, що перебували в автобусі. Однак кількість загиблих може зрости, адже рятувально-пошукові роботи ще тривають.

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Ервіну вдалося вижити в цій автокатастрофі. Хоча він сам мало пам'ятає, що сталося. За його словами, він дрімав у дорозі. Але відчув, що автобус набирає швидкості. Тоді він схопився обома руками за крісло перед собою, немовби створивши захисний кокон. У такий спосіб він намагався втримати своє тіло, щоб воно не рухалося.

Внаслідок Аварії у нього лише незначні ушкодження – травми колін та подряпини на спині. Однак у нього знову розпочалися болі у хребті, які в нього з'явилися після авіакатастрофи з командою Шапекоенсе.

Адже Ервін Тумірі Чоке був одним із шести осіб, які вижили в авіакатастрофі, яка сталася 29 листопада 2016 року. На борту літака летіли футболісти бразильського клубу Шапекоенсе. У авіакатастрофі загинула 71 людина, серед яких – 19 футболістів, 24 – тренери та представники клубу, а також 21 бразильський журналіст. З шести осіб, що вижили – троє футболістів. Команда прямувала до Колумбії на фінальний матч Південноамериканського кубка.

Причиною падіння літака в Колумбії став брак пального. Про це свідчить запис переговорів між авіадиспетчерами та пілотом.