Авария произошла в 9:38 по местному времени. Один из автомобилей влетел в группу зрителей. В результате столкновения погиб один человек – это 60-летний зритель. Он скончался на месте от полученных повреждений.

Вот так Чемпион мира по ралли Ожье устроил аварию на гоночном автомобиле и скрылся от полиции: видео

Еще два человека получили ранения. Их на вертолете доставили в больницу. Это 50-летний мужчина, который тоже был среди зрителей. А также 50-летняя женщина, которая была штурманом автомобиля.

Полиция перекрыла место происшествия. Причины аварии точно неизвестны. По словам очевидцев, автомобиль вылетел с дюны, после чего резко повернул налево, влетев в группу зрителей.

Авария произошла в 35 километрах от финиша Finke Desert Race. Это двухдневная гонка по бездорожью в пустыне на внедорожниках, мотоциклах и багги.

Гонщики должны преодолеть путь от города Алис-Спирнгс до маленькой коммуны Апутула и вернуться обратно.