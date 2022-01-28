Смерть украинского боксера Вирчиса: в полиции открыли дело и рассказали подробности

В полиции открыли дело по факту смерти украинского боксера Владимира Вирчиса. Тело спортсмена нашли вблизи дома на улице Раисы Окипной в ночь на 28 января.

Пресс -служба киевской полиции сообщила, что Вирчиса нашли с удавкой на шее. Сейчас тело покойного отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Она установит причину смерти.

Заметьте Умер известный украинский боксер Владимир Вирчис

Как отметили правоохранители, с сообщением об исчезновении боксера к ним утром 28 января обратилась женщина. Она заявила, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис,

– говорится в сообщении.

Вирчис незадолго до смерти просил о помощи

В сети 5 января Вирчис опубликовал пост с просьбой о помощи.

"Наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их "кинули" близкие друзья на доверии? Можно ли стартовать с 0? Руки есть, ноги есть, мозга немного не хватает. Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются. Если что, пишите в приват. Несколько странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются", – признался боксер.