В Бразилии объявили трехдневный траур из-за смерти Пеле

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о трехдневном трауре в стране из-за смерти бывшего футболиста Пеле.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в больнице в Сан-Паулу, куда его госпитализировали еще в ноябре. Ему было 82 года.

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В Бразилии решили почтить известного игрока. Президент страны объявил о трехдневном трауре в Бразилии. Указ опубликован в Официальном вестнике.

К этому времени в стране будет приспущен государственный флаг.

Церемония похорон состоится 2 января 2023 года. Официальная церемония состоится на стадионе "Вила Белмиро" клуба Сантос, за который и выступал Пеле. На следующий день тело футболиста пронесут по улицам города и доставят на вертикальное кладбище Memorial Necropole Ecumenica. Там уже будет закрыта церемония только для семьи футболиста.

Пеле – лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета, а также лучший футболист прошлого века по версии ФИФА. Он единственный, кто трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он также самый молодой автор забитого гола на Мундиалях.