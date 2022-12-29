"Пеле никогда не будет забыт": как легенды спорта прощаются с Королем футбола – фото

Мировой спорт приходит в себя от новости о смерти легендарного Пеле. Рассказываем о реакции выдающихся личностей на трагическое событие из Сан-Паулу.

На 83-м году ушел из жизни "Король футбола" Пеле. Бывший нападающий сборной Бразилии долгое время боролся с раком, но болезнь все же одержала верх, пишет 24 канал.

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Смерть легенды вызвала резонанс в спортивном мире. Большинство звезд футбола и не только простились с Пеле на своих страницах в соцсетях. Сразу же отреагировали на трагическое известие лучшие футболисты – Лионель Месси да Криштиану Роналду.

Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье Эдсона Арантеса ду Насименто. Просто прощание с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которая сейчас охватывает весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов, эталон – вчера, сегодня и навсегда. Любовь, которую ты всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех разделяемых нами моментах даже на расстоянии. Пеле никогда не будет забыт, память о нем навсегда сохранится в каждом из нас, в любителях футбола. Почивай с миром, король Пеле,

– написал в своем инстаграмме Криштиану.

В свою очередь Месси был более лаконичен. "Покойся с миром, легенда", – написал новоиспеченный чемпион мира. Как и CR7, Месси добавил общую фотографию с Пеле.

Новая звезда футбола Килиан Мбаппе также нашел общее фото с бразильцем и опубликовал пост в твиттере: "Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром, король".

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Не мог пройти мимо этого события и Неймар, который на ЧМ-2022 обошел Пеле по голам за сборную Бразилии

До Пеле 10 было просто цифрой. Я прочел где-то эту фразу, в какой-то момент моей жизни. Но это прекрасное утверждение неполно. Я бы сказал, что в Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил футбол в искусство, развлечение. Он дал право голоса бедным и чернокожим и главное – он показал Бразилию. Футбол и Бразилия подняли свое значение навсегда благодаря королю! Он ушел, но его магия остается. Пеле – это навсегда,

– написал в инстаграме Неймар.

Другой легендарный бразилец Роналдо также простился с Пеле.

Уникальный. Гениальный. Технический. Креативный. Непревзойденный. Он оставляет нас сегодня, не оставляя вершину. Один такой король футбола. Величайший игрок всех времен. Грусть от прощания смешанная с огромной гордостью от такой истории. Твое наследие выходит за пределы поколений. Так ты будешь жить дальше. Спасибо, Пеле. Почивай с миром,

– отметил "Зубастик".

А так вспомнил о Пеле звезда современного футбола Эрлинг Холланд: "Что бы новое вы не увидели в игроке, Пеле сделал это первым. RIP".

Кроме того о Пеле вспомнил известный камерунец Самуэль Этоо: "Сегодня мы прощаемся с лучшим во все времена. Отдыхай с миром, Пеле. По тебе будут скучать миллионы и миллионы. Легенда".

Помянул Пеле и легенда украинского футбола Андрей Шевченко: "Твое наследие всегда будут помнить. Соболезнования всей семье, почивай с миром".

"Да здравствует Король", – написал в своем твиттере тренер Барселоны Хави.

Также не прошли мимо трагедии наши топ-клубы. Динамо и Шахтер лаконично, но душевно попрощались с "королем футбола".

"Умер легендарный бразильский футболист Пеле. Покойся с миром, король футбола", – пишут киевляне в твиттере.

"Пеле – Король футбола. Покойся с миром, легенда", – так написал в своем посту Шахтер.

Также у себя в старости в инстаграммах о Пеле вспомнил и Александр Зинченко: "Король навсегда".

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В свою очередь знаменитый английский футболист Гарри Линекер считает, что "Король футбола" бессмертен.

Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый радостный из мужчин. Он играл так, что к его уровню приблизились лишь несколько избранных. Он трижды поднимал самый желанный золотой трофей в своей замечательной желтой футболке. Возможно, он покинул нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие. Покои с миром, Пеле,

– прокомментировал в твиттере англичанин.

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявление о смерти Пеле:

Сегодня мы присоединяемся к болельщикам по всему миру и оплакиваем Пеле, одного из величайших футболистов всех времен. Он был первой мировой звездой игры и сыграл пионерскую роль в подъеме футбола к самому популярному виду спорта в мире. Покои с миром, Пеле,

– пишет организация.

А главный клуб в карьере Пеле Сантос просто сменил в твиттере фотографию в честь своей легенды.

Не забыли о Пеле и звездах других видов спорта. Одним из первых в своем твиттере отписался известный атлет Усейн Болт: "Легенда спорта. Почивай с миром, королю Пеле".

Вспомнил о бразильце и семикратном чемпионе Формулы-1 Льюис Хэмилтон. В инстаграмм он прикрепил фото Пеле с подписанной футболкой, которую гонщик получил после одного из своих Гран-при Бразилии.

Сегодня мы утратили легенду. Благодарю вас за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью. Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда. Было огромной честью получить эту футболку от легенды. Всегда ее берегу,

– написал Хэмилтон.

Также легендарный теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу смерти Пеле. Он отметил, что никогда не видел его игры, но знает о гениальности бразильца.

Сегодня мировой спорт снова собирается вместе. Скорбный день для мира футбола, грустный день для мира спорта. Его наследие всегда будет с нами. Я не видел, как он играет, мне не повезло, но мне всегда говорили, что он король футбола. Почивай с миром, Королю,

– отметил Рафа.

Не прошел мимо этого события и украинский борец и народный депутат Жан Беленюк: "Ушла легенда футбола", – написал он в телеграм-канале.