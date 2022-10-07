Матч остановили на 9-й минуте, все из-за серьезных инцидентов за пределами стадиона. Полиции пришлось применять слезоточивый газ, а главный арбитр встречи сослался на отсутствие безопасности, чтобы контролировать ситуацию.
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Ужасный инцидент во время чемпионата Аргентины
К сожалению, 57-летний мужчина погиб в результате столкновений, из-за которых был остановлен матч. СМИ информируют, что он скончался от сердечного приступа. Сесар Регейро потерял равновесие на выходе из арены. Его пытались реанимировать еще на стадионе, но мужчина умер в карете скорой по пути в больницу.
Видео с трибун
Еще 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии в результате столкновений с участием полиции, которая применяла слезоточивый газ и пистолеты с резиновыми пулями.
Сообщают о 8 случаях легких повреждений, среди которых есть вывих плеча, ранение головы, 3 повреждения резиновыми пулями и одно – вследствие броска камнем в челюсть.
Что происходило на трибунах: смотрите видео
Отмечается, что на матч было продано больше билетов, чем вмещает стадион. Его приостановили через 9 минут после начала в результате начавшихся массовых беспорядков и последующего использования слезоточивого газа.
На стадионе имени Хуана Кармело Серильо в Ла-Плате находились только фанаты Химнасии, поскольку провинция Буэнос-Айрес запретила болельщикам гостевых команд присутствовать на матчах с 2013 года из-за частых вспышек насилия.