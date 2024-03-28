Укус насекомого стал роковым: названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна

В начале 2024 года украинское футбольное сообщество всколыхнуло ужасное известие. Остановилось сердце бывшего футболиста Богдана Шершуна.

Экс-игрок сборной Украины внезапно умер в 42 года. Сначала никто не сообщал причину смерти, но впоследствии выяснилось, что у футболиста был рак мозга.

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Подробности смерти

О деталях смерти рассказал близкий друг семьи Богдана Шершуна, бывший партнер по Днепру и ЦСКА Ролан Гусев. Он заявил, что общался с отцом Богдана после шокирующего известия и тот рассказал трагические подробности, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Новость о его смерти стала большим шоком. Как рассказал отец Богдана, это произошло из-за клеща. Его укус дал осложнения на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо чувствовал себя в последние дни жизни – чувствовал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усилилось...

Трудно было слушать, как плачут отец Богдана, сестра, дочь – а меня рядом не было. В свое время Богдан очень мне помог, когда я перешел в Днепр", – рассказал Гусев.

Напомним, что последние дни жизни Богдан Шершун провел в Бельгии, где проходил длительное лечение. Не стало бывшего защитника сборной Украины 7 января 2024 года.

Что известно о Богдане Шершуне