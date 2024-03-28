Ексгравець збірної України раптово помер у 42 роки. Спершу ніхто не повідомляв причину смерті, але згодом вияснилося, що у футболіста був рак мозку.

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Подробиці смерті

Про деталі смерті розповів близький друг родини Богдана Шершуна, колишній партнер по Дніпру та ЦСКА Ролан Гусєв. Він заявив, що спілкувався з батьком Богдана після приголомшливої звістки й той розповів трагічні подробиці, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Новина про його смерть стала великим шоком. Як розповів батько Богдана, це сталося через кліща. Його укус дав ускладнення на голову. Але минув час, нічого такого не знайшли. Богдан погано почувався в останні дні життя – відчував слабкість, увесь час спав. Зробили пункцію, а там усе настільки посилилося…

Важко було слухати, як плачуть батько Богдана, сестра, донька – а мене поруч не було. Свого часу Богдан дуже мені допоміг, коли я перейшов до Дніпра", – розповів Гусєв.

Нагадаємо, що останні дні життя Богдан Шершун провів у Бельгії, де проходив тривале лікування. Не стало колишнього захисника збірної України 7 січня 2024 року.

Що відомо про Богдана Шершуна