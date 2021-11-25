Слово, которое я выучил на украинском, это "удар", – тренер украинской сборной Луис Кортес

Главным тренером женской сборной Украины по футболу стал испанец Луис Кортес. Он рассказал, чего ожидать от команды под его руководством.

Если вы просто владеете мячом, то вы не забиваете голов

До этого Луис Кортес работал тренером женской команды Барселоны. И в 2021 году привел команду к победе в Лиге чемпионов. За это он был признан лучшим тренером женской команды по версии УЕФА. И теперь претендует на такую же награду по версии ФИФА.

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17 ноября Луиса Кортеса назначили главным тренером женской сборной Украины. А уже 26 ноября команда сыграет первый матч под руководством нового наставника – на выезде против Шотландии. 30 ноября украинок ожидает еще один гостевой поединок – против сборной Венгрии.

Готовиться к этим матчам команда начала еще 22 ноября. В сборную вызвали 22 футболистки.

"Я не уверен, что акцент на владении мячом можно назвать моей концепцией в футболе, ведь, если вы просто владеете мячом, то вы не забиваете голов, потому что это значит расстаться с мячом. Одни пасы без ударов не приведут к взятию ворот. Одно важное слово, которое я уже выучил на украинском, это "удар". Следовательно, надо бить, надо уметь завершать атаки. И важно понимать, когда лучше всего во время игры придержать мяч у себя, а когда в игре нужно стремительно бежать вперед, организовывать контратаки и забивать голы. К примеру, в последние годы в Барселоне много очень говорилось о владении мячом, и это справедливо. Но заметьте, мы много, очень много забивали во время вертикальных действий, во время контратак в две, три, максимум четыре передачи. И главное научиться комбинировать эти маневры, понять, когда вовремя надо бежать вперед, а когда время придержать мяч", – рассказал Луис Кортес.