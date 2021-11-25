Якщо ви просто володієте м’ячем, то ви не забиваєте голів

До цього Луїс Кортес працював тренером жіночої команди Барселони. І у 2021 році привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів. За це він був визнаний найкращим тренером жіночої команди за версією УЄФА. І тепер претендує на таку ж нагороду за версією ФІФА

Детальніше Тренер жіночої збірної України з футболу претендує на нагороду найкращому наставнику ФІФА

17 листопада Луїса Кортеса призначили головним тренером жіночої збірної України. А вже 26 листопада зіграє перший матч під керівництвом нового наставника – на виїзді проти Шотландії. 30 листопада на українок очікує ще один гостьовий поєдинок – проти збірної Угорщини.

Готуватися до цих матчів команда розпочала ще 22 листопада. До збірної викликали 22 футболісток.

"Я не впевнений, що акцент на володінні м’ячем можна назвати моєю концепцією у футболі, адже, якщо ви просто володієте м’ячем, то ви не забиваєте голів, бо це значить розлучитися з м’ячем. Самі лиш паси без ударів не призведуть до взяття воріт. Одне важливе слово, яке я вже вивчив українською, це "удар". Отже, треба бити, треба вміти завершувати атаки. І важливо розуміти, коли найкраще під час гри притримати м’яча у себе, а коли в грі потрібно стрімко бігти вперед, організовувати контратаки та забивати голи. До прикладу, в останні роки в Барселоні багато дуже говорилося про володіння м’ячем, і це слушно. Але зауважте, ми багато, дуже багато забивали під час вертикальних дій, під час контратак у дві, три, максимум чотири передачі. І головне навчитися комбінувати ці маневри, зрозуміти, коли вчасно треба бігти вперед, а коли час притримати м’яча", – розповів Луїс Кортес.