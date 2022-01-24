Словенский биатлонист отказался ехать на Олимпиаду-2022 из-за обязательной вакцинации

Биатлонист-антивакцинатор из Словении Клемен Бауэр заявил, что не поедет на Олимпиаду в Пекин. Спортсмен не хочет вакцинироваться против коронавируса.

Бауэр: Я уверен в своей иммунной системе

Оказалось, что у словенца нет прививки против коронавируса. Он не желает вакцинироваться в ближайшее время.

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Я уверен в своей иммунной системе и верю в естественный защитный барьер. Однако я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом, без надобности вмешиваться в свой организм. Я искренне уважаю решения каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью,

– написал спортсмен в своем инстаграме.

Вакцинация от коронавируса является обязательной для участников соревнований.

Клемен Бауэр: что известно о спортсмене

В этом сезоне лучшим показателем словенца является 31 место в персьюте в немецком Оберхофе.

В 2006-м году Клемен дебютировал на чемпионате мира в Поклюке.

У спортсмена нет личных наград на этапах Кубка мира.

Однако в 2012-м ему в составе сборной удалось завоевать серебряную награду на чемпионате мира в Рупольдинге.

Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине. Биатлонные старты продлятся с 5 по 19 февраля.