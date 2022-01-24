Бауер: Я впевнений у своїй імунній системі

Виявилося, що словенець немає щеплення проти коронавірусу. Він не бажає вакцинуватися найближчим часом.

Варте уваги Білоруський біатлоніст вилетів за межі траси під час естафети в Антгольці: відео падіння

Я впевнений у своїй імунній системі та вірю в природний захисний бар'єр. Однак я в жодному разі не готовий невідомим, неперевіреним чином, без потреби втручатися у свій організм. Я щиро поважаю рішення кожної людини та приймаю наслідки свого рішення з повною відповідальністю,

– написав спортсмен у своєму інстаграмі.

Вакцинація від коронавірусу є обов'язковою для учасників змагань.

Важливо! Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні. Біатлонні старти триватимуть з 5 по 19 лютого.

Клемен Бауер: що відомо про спортсмена