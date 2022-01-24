Бауер: Я впевнений у своїй імунній системі
Виявилося, що словенець немає щеплення проти коронавірусу. Він не бажає вакцинуватися найближчим часом.
Варте уваги Білоруський біатлоніст вилетів за межі траси під час естафети в Антгольці: відео падіння
Я впевнений у своїй імунній системі та вірю в природний захисний бар'єр. Однак я в жодному разі не готовий невідомим, неперевіреним чином, без потреби втручатися у свій організм. Я щиро поважаю рішення кожної людини та приймаю наслідки свого рішення з повною відповідальністю,
– написав спортсмен у своєму інстаграмі.
Вакцинація від коронавірусу є обов'язковою для учасників змагань.
Клемен Бауер: що відомо про спортсмена
- У цьому сезоні найкращим показником словенця є 31 місце у персьюті у німецькому Обергофі.
- У 2006-му році Клемен дебютував на чемпіонаті світу у Поклюці.
- У спортсмена немає особистих нагород на етапах Кубку світу.
- Проте у 2012-му йому у складі збірної вдалося вибороти србіну нагороду на чемпіонаті світу в Рупольдингу.