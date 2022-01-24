Бауэр: Я уверен в своей иммунной системе

Оказалось, что у словенца нет прививки против коронавируса. Он не желает вакцинироваться в ближайшее время.

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Я уверен в своей иммунной системе и верю в естественный защитный барьер. Однако я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом, без надобности вмешиваться в свой организм. Я искренне уважаю решения каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью,

– написал спортсмен в своем инстаграме.

Вакцинация от коронавируса является обязательной для участников соревнований.

Важно! Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине. Биатлонные старты продлятся с 5 по 19 февраля.

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