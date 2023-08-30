Вице-чемпиони не по зубам: Украина с поражения стартовала на мужском Евро по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу неудачно начала свой путь на Евро-2023. "Сине-желтые" в первом матче уступили действующим вице-чемпионам.

Словения – Украина 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20)

Поединок для подопечных Крастиньша начался не слишком удачно. Словенцы постоянно вели с преимуществом в 3-4 балла. Хозяева матча владели преимуществом к счету 16:12 в первом сете, сообщает 24 Канал.

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Тогда украинская сборная взяла пять очков и смогла перевернуть игру с "ног на голову". Счет стал уже почти равным 16:15. Далее команды в очень жаркой борьбе брали по очереди очки, но украинцы проявили большую жажду победы, да и фарт был на стороне "сине-желтых". Первый сет с собой забрали подопечные Крастиньша с преимуществом в два очка – 23:25.

Это выигранное начало вселило надежды у фанатов украинской мужской сборной по волейболу.

Следующий сет происходил по сценарию первого. И снова словенцы имели незначительное преимущество в счете, но украинцы то и дело догоняли соперника. И снова была бескомпромиссная борьба на площадке до самого конца сета. Но, к сожалению, словенцы при счете 23:22 взяли еще две подачи 25:22.

Третий сет проходил уже под контролем действующих вице-чемпионов, уже со старта захвативших преимущество. Которую впоследствии и довели до победного счета 25:20.

Четвертый сет тоже прошел под контролем словенцев. Тренер "сине-желтых" уже прибег к ротациям в составе, когда отчаялся в победный результат для своей команды, которая в итоге проиграла и четвертый сет 25:20.

Украина с поражения стартовала на третьем для себя чемпионате Европы по волейболу.

Самым заметным и результативным в этой игре в составе Украины был диагональный Василий Тупчий, который принес нашей сборной 23 очка.

Следует отметить, что в этой игре Крастиньш не смог рассчитывать сразу на нескольких волейболистов. Также на минималках сыграл капитан команды Плотницкий, имеющий повреждение.

Следующий матч мужская сборная Украины по волейболу на Евро-2023 сыграет 31 августа против Хорватии.

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