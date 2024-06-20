Спаслись на последних минутах: Словения и Сербия расписали ничью

В четверг, 20 июня, состоятся три встречи второго тура чемпионата Европы-2024. Начнет футбольную программу матч между сборными Словении и Сербии.

Словения - Сербия 1:1

Голы: Карничник, 69 - Йович 90+5.

Для обеих команд это второй матч на нынешнем Евро. Словения и Сербия соревнуются в Группе "С" вместе с Данией и Англией, пишет 24 канал.

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Безголевое начало

Словенцы начали матч активнее, и уже на 4-й минуте имели шанс открыть счет, когда Черин опасно пробил из-за пределов штрафной, но голкипер Сербии был на месте.

На 8-й минуте Млакар имел прекрасную возможность вывести словенцев вперед, но его мощный удар из пределов штрафной Райкович парировал.

Сербы ответили на 27-й минуте, когда Влахович пробил головой после навеса, но его удар прошел мимо левой стойки ворот.

На 31-й минуте Митрович также имел один шанс забить, но его удар головой не попал в цель.

До конца тайма команды обменивались опасными моментами, однако никто так и не открыл счет в матче.

Успешная контратака Словении

Во втором тайме снова доминировали словенцы. Команда сумела создать неоднократное обострение в воротах соперника.

Впоследствии был ответ сербов. На 47-й минуте Митрович имел шанс открыть счет сразу после перерыва, но Облак уверенно отразил его удар.

На 59-й минуте Шешко с близкого расстояния пробил по воротам, но снова не смог переиграть голкипера сербов.

Уже на 69-й минуте словенцы наконец-то добились успеха. После передачи от Элсника на дальнюю штангу, Карничник точно пробил в правый нижний угол ворот, открыв счет - 1:0.

Видео гола Словении

Сербы пытались отыграться. На 76-й минуте Тадич имел шанс сравнять счет, но его удар головой прошел мимо правого угла ворот.

На 83-й минуте Бирманчевич опасно пробил со штрафного, но Облак в очередной раз Словению

Однако в дополнительное время сербы все же смогли сравнять счет. Матч закончился ничьей.

Гол Йовича: смотрите видео

Видеообзор матча Словения – Сербия

Отметим, что 20 июня также состоятся матчи Дания - Англия (19:00) и Испания - Италия (22:00).