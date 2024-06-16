Первая ничья на Евро-2024: Словения и Дания не определили сильнейшего в матче

В воскресенье, 16 июня, состоялся третий игровой день на Евро-2024. Во втором матче встретились сборные Словении и Дании.

Словения – Дания 1:1

Голы: Янжа, 77 – Эриксен, 17.

16 июня свои выступления на Евро-2024 начали команды Группы "C". В первом матче встретились национальные команды Словении и Дании, пишет 24 канал.

Читайте также Джокер Кумана сработал: Нидерланды в ярком стиле вырвали победу над Польшей на Евро-2024

Эффектное начало от Дании

Уже с первых минут гости довольно активно начали вести встречу. В целом команды обменивались моментами, однако не могли их реализовать.

Уже на 17-й минуте после розыгрыша мяча с аута Винн отдал передачу Эриксену, а тот попал прямо в ворота. Дания открыла счет в матче.

После этого датчане создали еще несколько острых моментов у ворот соперника, однако не смогли увеличить свое преимущество.

В частности стоит отметить, что в первом тайме обе команды обошлись без предупреждений и красных карточек.

Камбэк Словении

Во втором тайме более активную игру начала уже Словения. За первые 10 минут команда смогла создать два опасных момента у ворот соперника.

Впоследствии давить начала уже Дания. На 55-й минуте словенцы даже едва не оформили автогол в свои ворота. А на 65-й минуте после передачи Эриксена команду Словении спас голкипер.

После этого словенцы снова начали активно атаковать в штрафной соперника. Сначала попытки забить гол были неудачными, однако затем им удалось сравнять счет. На 77-й минуте Янжа с подбора пробил в ворота и с рикошета мяч залетел в них.

До конца игры команды обменивались опасными моментами, которые так и не реализовали.

Напомним, что сегодня, 16 июня, состоится также матч Сербия – Англия в 22:00 по киевскому времени.