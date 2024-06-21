Без Лунина и Цыганкова: Ребров назвал стартовый состав Украины на битву со Словакией

Сборная Украины в пятницу, 21 июня, сыграет поединок второго тура на Евро-2024 со Словакией. Результат матча может стать решающим для дальнейших турнирных перспектив "сине-желтых".

Команда Сергея Реброва в первом туре неожиданно уступила Румынии (0:3) уступила Румынии (0:3). И теперь футболисты сборной Украины не имеют право на ошибку, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет против Словакии

Тем временем главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со стартовым составом команды. Накануне поединка индивидуально тренировался Виктор Цыганков, а потому его участие было под вопросом. Также только восстановился после повреждения Виталий Миколенко.

По сравнению с предыдущим матчем Ребров произвел четыре замены. На скамейке запасных остались Лунин, Конопля, Степаненко и Цыганков. Их места на поле заняли Трубин, Тимчик, Бражко и Ярмоленко.

: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Состав сборной Украины на игру против Словакии / Фото УАФ

Поединок Словакия – Украина начнется в Дюссельдорфе в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первом туре Словакия сенсационно победила Бельгию со счетом 1:0. Победный гол забил Шранц.

Отметим, что второй поединок в группе Е будет сыгран 22 июня. На стадионе в Кельне встретятся сборные Румынии и Бельгии.

После первого тура квартет возглавляют Румыния и Словакия, которые имеют в своем активе по три балла. На 3 и 4 строчках находятся Бельгия и Украина.