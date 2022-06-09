"Слишком больно": экс-игрок сборной Украины рассказал, что оккупанты украли из его дома

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук на прямую столкнулся с "русским миром". Оккупанты посетили его дом в Гостомеле.

Ващук: Мне тяжело уснуть из-за этого

К счастью, Ващук и его семья успешно эвакуировались из Гостомеля. Эксфутболист рассказал, что после выезда из города он поддерживал связь с соседями, информировавшими его о состоянии жилья.

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"Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал о доме, с каждым днем ​​все более разбитый и грязный, но про кубки и медали не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украденные все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось", – отметил бывший футболист.

И все же произошло то, что Ващук боялся больше всего, русские боевики похитили из его дома все кубки и награды, напоминавшие ему об игровой карьере.

Украденные медали девяти чемпионств с киевским Динамо, шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной,

– сказал экс-игрок сборной Украины.

"Память о моей карьере разворована, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого", – добавил Ващук.

Эвакуация из Гостомеля

10 марта экс-футболист уехал со своей семьей из Гостомеля. Тогда он сообщил, что российские кафиры захватили его дом.

Он несколько дней прятался вместе со своей семьей от захватчиков в подвале.

Также звездный футболист рассказал, что "мощь" "второй армии мира".

Владислав Ващук сыграл 63 матча за национальную сборную Украины. Кроме Динамо, он играл за Спартак, Черноморец, Львов и Волынь.