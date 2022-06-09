Ващук: Мені важко заснути через це
На щастя, Ващук та його родина успішно евакуювалися з Гостомеля. Ексфутболіст розповів, що після виїзду з міста він підтримував зв’язок із сусідами, які інформували його про стан житла.
Читайте також "Росіяни вбивають дітей та старих": ексзахисник Динамо проти старту футбольного сезону в Україні
"Я підтримував зв'язок із сусідами. Запитував про будинок, з кожним днем все більш розбитий і брудний, але про кубки та медалі не питав. Не хотів про це думати, надто боляче. Вкрадені всі пам'ятні дні, всі. Вони поводяться як орки. Нічого не лишилося", – зазначив колишній футболіст.
Та все ж таки сталося те, що Ващук боявся найбільше, російські бойовики викрали з його помешкання всі кубки та нагороди, які нагадували йому про ігрову кар'єру.
Вкрадені медалі дев'яти чемпіонств із київським Динамо, шість медалей за перемогу в Кубку України, Суперкубку країни. Колекція футболок з чемпіонами тих сезонів, газетні статті про мій єдиний гол у збірній,
– сказав ексгравець збірної України.
"Пам'ять про мою кар'єру розкрадена, можливо, перепродана. Мені важко заснути через це", – додав Ващук.