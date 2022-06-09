Ващук: Мені важко заснути через це

На щастя, Ващук та його родина успішно евакуювалися з Гостомеля. Ексфутболіст розповів, що після виїзду з міста він підтримував зв’язок із сусідами, які інформували його про стан житла.

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"Я підтримував зв'язок із сусідами. Запитував про будинок, з кожним днем ​​все більш розбитий і брудний, але про кубки та медалі не питав. Не хотів про це думати, надто боляче. Вкрадені всі пам'ятні дні, всі. Вони поводяться як орки. Нічого не лишилося", – зазначив колишній футболіст.

Та все ж таки сталося те, що Ващук боявся найбільше, російські бойовики викрали з його помешкання всі кубки та нагороди, які нагадували йому про ігрову кар'єру.

Вкрадені медалі дев'яти чемпіонств із київським Динамо, шість медалей за перемогу в Кубку України, Суперкубку країни. Колекція футболок з чемпіонами тих сезонів, газетні статті про мій єдиний гол у збірній,

– сказав ексгравець збірної України.

"Пам'ять про мою кар'єру розкрадена, можливо, перепродана. Мені важко заснути через це", – додав Ващук.

Евакуація з Гостомеля

10 березня ексфутболіст виїхав зі своєю родиною із Гостомеля. Тоді він повідомив, що російські окупанти захопили його будинок.

Він декілька днів переховувався разом зі своєю родиною від загарбників у підвалі.

Також зірковий футболіст розповів, що "міць" "другої армії світу".

До речі. Владислав Ващук зіграв 63 матчі за національну збірну України. Окрім Динамо він грав за Спартак, Чорноморець, Львів та Волинь.