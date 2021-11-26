Слезы и истерика Криштиану Роналду

В частности, в кадр попали эмоции Криштиану Роналду во время перерыва матча Лиги чемпионов против Порту (на тот момент туринцы уступали 0:1). Хуан Куадрадо решился дискутировать с суперзвездой.

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Роналду: Мы должны работать усерднее. Какого черта! Мы вообще не играли! Ничего!

Куадрадо: Не волнуйся.

Роналду: Мы играли как дерьмо, и так всегда!

Куадрадо: Ты должен быть примером для всех.

Роналду: Меня это тоже касается. Мы должны говорить друг другу правду – мы играли как дерьмо. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно иметь индивидуальность.

Пирло: Хватит, оба! Кри, Хуан, хватит.

Видео эпизода

Во втором тайме "старая синьора" кардинально изменила счет на табло, сделав его 2:1, но уже в свою пользу. После этого игра перешла к овертайму, который закончился 3:2 в пользу Ювентуса, но гол на выезде помог дальше пройти Порту.

По окончании матча Роналду был разочарован результатом и заплакал в раздевалке, этот эпизод также попал в сериал.

Видео слез Роналду