Следующим соперником Усика может стать победитель нового турнира от WBA: детали

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) планирует запустить новый турнир. В нем и определится обязательный претендент на пояс чемпиона мира в тяжелом весе, который сейчас принадлежит украинцу Александру Усику.

Уже есть претенденты на турнир

Объявить о нововведениях планируют до реванша между Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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В WBA хотят сократить количество чемпионских титулов. В шести весовых категориях есть только один чемпион WBA. Среди них также есть украинец Артем Далакян. Он с 2018 года владеет поясом в самом легком весе.

Президент WBA Гилберт Мендоза уверяет, что подобное хотят сделать и в других дивизионах, избавившись от временных чемпионов и менее престижных титулов. Это касается и категории Усика, где регулярный пояс WBA принадлежит американцу Тревору Брайану. Зато Усик имеет главный титул – WBA Super.

Брайан и Махмуд Чарр могут стать главными участниками нового турнира, где смогут побороться за право сразиться с главным чемпионом WBA, то есть победителем поединка Усик – Джошуа. Также к ним присоединится финн Роберт Гелениус и британец Даниэль Дюбуа.