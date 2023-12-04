Наварретте планирует подняться в легкий дивизион и сразиться за титул WBO в этом весе, который сделал вакантным Дэвин Хейни.
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Что известно о вероятном сопернике украинца
Эммануэль имеет право воспользоваться своим статусом суперчемпиона WBO, то есть подняться в дивизион выше и сразу претендовать на чемпионский бой.
Ранее тренер украинца Голуб заявил, что ни Круз, ни Фьерро не будут соперниками Беринчика в поединке за титул WBO.
Навварретте последний бой провел против завершившегося вничью Консейсао. В начале декабря боксер перенес операцию на левой руке.
Прошлое сражение Беринчика
- Беринчик последнее сражение провел в конце августа. В андеркарде поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа украинец победил шведа Энтони Игита.
- Беринчик остается непобежденным в профессиональном боксе – 18 побед в 18 поединках.
- Третий раз подряд украинец одерживает победу единодушным судейским вердиктом. Также завершались его предыдущие поединки с россиянином Исой Чаниевым и французом Иваном Менди.