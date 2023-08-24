Славия – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Луганская Заря 24 августа проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы. Их соперником будет чешская Славия. Онлайн-трансляция матча Славия – Заря доступна на сайте 24 Канала.

В четверг, 24 августа, луганская Заря начинает свой путь в еврокубках. Луганчане стартуют с раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где будут противостоять пражской Славии.

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Команда Ненада Лалатовича не очень успешно стартовала в УПЛ. После четырех встреч "бело-черные" набрали всего четыре балла и идут десятыми.

В свою очередь Славия уже отыграла пять матчей в чемпионате Чехии и не потеряла ни одного очка. Также пражская команда удачно начала в Лиге Европы, выбив другой украинский клуб Днепр-1 – 3:0 на дому и 1:1 на выезде.

В случае победы в дуэли со Славией Заря отправится в групповой раунд Лиги Европы. Неудача же опустит луганчан на аналогичную стадию, но Лиги конференций.

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Первый матч пройдет в Праге и начнется в 20.00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи доступна на сайте 24 канала. Отметим, что ответный матч назначен на 31 августа в польском Люблине.

Славия – Заря онлайн-трансляция