Иностранный клуб вернул защитника сборной Украины из аренды: возможно, для трансфера в Шахтер

Игрок Славии Праги Максим Таловеров досрочно вернулся из аренды. Защитник молодежной сборной Украины временно выступал за Слован Либерец.

Таловеров уже приступил к тренировкам со Славией. Досрочное возвращение игрока по аренде позволяет задуматься над потенциальным трансфером Таловерова в Шахтер.

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Ситуация Таловерова

Игрок начал сезон в положении Слована Либерец. Соглашение между клубами по игроку было рассчитано до лета 2023-го. Но не по неизвестным причинам игрок не добыл свой срок в Словане.

Таловером интересовался Шахтер Донецк, который в ближайшее время может продать своего центрального защитника Николая Матвиенко. Также клуб не собирается продлевать контракт с другим защитником Сергеем Кривцовым.

При таком варианте хода событий, Шахтер нуждается в игроках в линию защиты. "Кроты" не могут оформить трансфер игрока, пока тот находится в аренде. Возможно, такой поступок со стороны Славии символизирует развитие в переговорах между клубами относительно Таловерова.

Максим успел провести за Слован 16 матчей, в которых 2 раза отличился и отдал один ассист. Интересно, что у Славии игрок также выступал на позиции опорного полузащитника. Трансфермаркт оценивает украинского защитника в 850 тысяч евро.