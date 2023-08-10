"Будем делать это дальше": соперник Днепра-1 мощно поддержал Украину перед игрой в Лиге Европы

В четверг, 10 августа, Днепр-1 сыграет на выезде против Славии в рамках 3 раунда квалификации Лиги Европы. В преддверии поединка пражский клуб выразил свою солидарность Украине.

В день матча 10 августа в соцсетях чешского клуба появился пост, посвященный Украине и ее несокрушимому народу. Пражская Славия поддержала страну, которую представляет ее будущий соперник в Лиге Европы Днепром-1.

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"За его пределами мы – люди, желающие жить в свободном мире, не боясь за своих близких"

В чешском клубе заверили, что с самого начала до конца будут стоять на стороне Украины. Ведь украинский народ потерял естественное дело – жить в свободном мире и не бояться за жизнь своих близких.

В каждом матче мы соперники на поле. Боремся до последней минуты. Однако за его пределами мы – люди, желающие жить в свободном мире, не боясь за своих близких. Это естественная вещь, которой нет в Украине. Мы поддерживаем ее с самого начала и будем делать это в дальнейшем,

– говорится в публикации чехов.

Славия опубликовала фото желтой футболки украинской сборной с надписью на груди "We stand with Ukraine", отметив страницу Украинской ассоциации футбола в инстаграмме.

И действительно, Чехия с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает наш народ. Хотя бы взять, сколько украинских беженцев приняла эта европейская страна после 24 февраля 2022 года.

Уже 10 августа в 20:00 по Киеву Славия примет Днепр-1 в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Это будет их первоначальная встреча на евроарене.

Для пражского клуба это будет четвертый официальный поединок в новом сезоне и дебютный в нынешнем розыгрыше еврокубков. Ответный матч Днепр-1 – Славия запланирован на 17 августа.