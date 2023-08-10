У день матчу 10 серпня у соцмережах чеського клубу з'явився пост, який був присвячений Україні та її незламному народу. Празька Славії підтримала країну, яку представляє її майбутній суперник у Лізі Європи Дніпром-1.

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"За його межами ми – люди, які хочуть жити у вільному світі, не боячись за своїх близьких"

У чеському клубі запевнили, що від самого початку і до кінця стоятимуть на боці України. Адже український народ втратив природну річ – жити у вільному світі та не боятись за життя своїх близьких.

У кожному матчі ми суперники на полі. Боремося до останньої хвилини. Проте за його межами ми – люди, які хочуть жити у вільному світі, не боячись за своїх близьких. Це природна річ, якої немає в Україні. Ми підтримуємо її з самого початку і будемо робити це надалі,

– йдеться у публікації чехів.

Славія опублікувала фото жовтої футболки української збірної з написом на грудях "We stand with Ukraine", позначивши сторінку Української асоціації футболу в інстаграмі.

І справді, Чехія від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує наш народ. Хоча б взяти те, скільки українських біженців прийняла ця європейська країна після 24 лютого 2022 року.

Важливо! Вже 10 серпня о 20:00 за київським часом Славія прийме Дніпро-1 у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Це буде їх перш очна зустріч на євроарені.

Для празького клубу це буде четвертий офіційний поєдинок у новому сезоні та дебютний у цьогорічному розіграші єврокубків. Матч-відповідь Дніпро-1 – Славія запланований на 17 серпня.