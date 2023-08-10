Позор в Европе продолжается: Днепр-1 разгромно уступил Славию в Лиге Европы – видео голов

Команда Александра Кучера никак не может одержать дебютную победу в еврокубках. Похоже, отсутствие Довбика серьезно ослабило нападение днепрян.

Славия – Днепр-1 3:0

Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.

Днепр-1 продолжает свой путь в еврокубках. Команда Александра Кучера стартовала в квалификации Лиги чемпионов, но сразу же вылетела от греческого Панатинаикоса, пишет 24 канал.

По теме Топ-усиление Днепра-1: команда Кучера подписала бомбардира из Бельгии и хавбека Динамо

Это отправило вицечемпиона УПЛ в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде соперником днепрян стала пражская Славия. На дуэли с чехами украинцы выходили без своего главного бомбардира Артема Довбика.

Защита – проходной двор

На его место в основе вышел Александр Филиппов, подписанный только за день до игры. А вот другой лидер команды Александр Пихаленок вынужден был начать со скамейки запасных из-за температуры.

Славия с первых минут принялась за дело и быстро открыла счет. Шранц оторвался от Сватка и точно завершил прострел с фланга. Проблем днепрянам добавила травма Третьякова, которого пришлось менять уже на 11-й минуте.

Видео первого гола Шранца:

Перед перерывом чехи смогли удвоить счет. После подачи с углового и скидки от ван Бюрена Шранц запер на дальней стойке. У Днепра-1 оставалось мало шансов возвратиться в игру.

Видео второго гола Шранца:

Удаление не помогло

В пользу украинцев сыграло изъятие Огбу в середину второго тайма. Нигериец прямой ногой въехал в Гуцуляка. Впрочем, несмотря на количественное преимущество Днепр-1 был крайне беззубым в нападении. Что сказать, если гости, которым нужно было отыгрываться, впервые пробили по воротам на 87 минуте.

Читайте также Анатолий Трубин официально стал игроком Бенфики

Славия же довела счет до разгромного. Вышедшим на замену Валлем первый сориентировался в суматохе в площадке днепрян и прошил Кинарейкина.

Видео гола Валлема:

Таким образом, пражский клуб громит Днепр-1 и фактически выбивает украинцев из Лиги Европы. Надеяться на удивление команда Кучера может через неделю, 17 августа, в номинально домашнем матче в Словакии. К слову, следующим соперником Славии в ЛЕ должна стать Заря.