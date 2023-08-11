Столкнул все на прошлое отравление: Кучер нашел оправдание позорному поражению Днепра-1 от Славии

Днепр-1 провел первый матч против Славии в рамках квалификации Лиги Европы. Днепряне без шансов проиграли пражскому сопернику и предпочли бы как можно быстрее забыть эту игру, как в страшном сне.

Первый удар от днепрян был только в конце поединка. Днепр-1 отхватил три гола, хотя мог пропускать еще больше. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу пражского клуба 3:0. Очень комфортный счет для чехов перед ответным матчем.

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Звучит какая отмазка

Игра Днепра-1 в Лиге чемпионов была гораздо убедительнее, чем в первом матче в Лиге Европы против Славии.

После поединка Александр Кучер попытался найти правильные слова, чтобы прокомментировать игру своей команды в Праге. Главный тренер вицечемпионов УПЛ-2022/2023 заявил, что его подопечные не выполнили на футбольном поле планировавшегося перед матчем.

Днепряне снова совершили ту же ошибку – дарили мяч сопернику. Кучер оценил игру соперника, который выглядел уверенно на футбольном поле, как в физическом аспекте, так и в борьбе.

Кучер попытался найти оправдание разгромному поражению и вспомнил отравление футболистов, которое было еще до матча против греческого Панатинаикоса 10 дней назад.

Надо было разыгрывать мяч, входить в зоны. Почему-то ребята испугались, начали просто бить вперед и дарить мяч сопернику, а потому мы пропустили первый гол. Какая-то суматоха была в первые минуты и очень много ошибок. Играть было тяжело, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было,

– рассказал Кучер.

О шансах в ответном матче и доверии руководства Днепра-1

Наставник украинского клуба оценил шансы команды перед второй встречей со Славией.

"Результат, конечно не в нашу пользу – очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически, ведь у нас за два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать о ответном матче. успеть восстановиться. Снова сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть", – ответил тренер Днепра-1.

Также Кучер прокомментировал повреждение Максима Третьякова, которое он получил на старте матча. Вместо него на поле вышел новичок команды Богдан Леднев уже на 11-й минуте встречи.

Наставник Днепра-1 рассказал, что пока нет точного диагноза Третьякова, которому нужно сделать МРТ, чтобы оценить серьезность травмы. Кучер лишь добавил, что у Максима ушло колено, поэтому повреждение может быть тяжелым.

В заключение послематчевого интервью у Кучера спросили о доверии от руководства клуба. Однако тот попросил спросить об этом у самого руководства, ведь сам затрудняется ответить.

Уже 13 августа команду Александра Кучер ждет матч очередного тура УПЛ против Миная. После чего команда будет готовиться к номинально "домашней" игре против Славии (17 августа), где шансов у днепрян уже будет маловато.