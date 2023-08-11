Перший удар від дніпрян був лише наприкінці поєдинку. Натомість Дніпро-1 відхватив три голи, хоч міг пропускати ще більше. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу празького клубу 3:0. Дуже комфортний рахунок для чехів перед матчем-відповіддю.
Детальніше про гру Ганьба в Європі продовжується: Дніпро-1 розгромно поступився Славії в Лізі Європи – відео голів
Звучить як відмазка
Гра Дніпра-1 у Лізі чемпіонів була куди переконливішою, аніж у першому матчі в Лізі Європи проти Славії.
Після поєдинку Олександр Кучер спробував знайти правильні слова, аби прокоментувати гру своєї команди у Празі. Головний тренер віцечемпіонів УПЛ-2022/2023 заявив, що його підопічні не виконали на футбольному полі того, що планували перед матчем.
Дніпряни знову зробили ту ж помилку – дарували м'яч супернику. Кучер оцінив гру суперника, який виглядав дуже впевнено на футбольному полі, як у фізичному аспекті, так і в боротьбі.
Кучер спробував знайти виправдання розгромній поразці та пригадав отруєння футболістів, яке було ще перед матчем проти грецького Панатінаїкоса 10 днів тому.
Треба було розігрувати м’яч, входити в зони. Чомусь хлопці злякалися, почали просто бити вперед і дарувати м’яч супернику, а через це ми пропустили перший гол. Якась метушня була у перші хвилини і дуже багато помилок. Грати було важко, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння. Також був великий дводенний переїзд, і було видно, що гравці не відновили сили. Дуже важко їм було,
– розповів Кучер.
Про шанси у матчі-відповіді та довіру керівництва Дніпра-1
Наставник українського клубу оцінив шанси команди перед другою зустріччю зі Славією.
"Результат, звичайно не на нашу користь – дуже неприємний рахунок перед матчем-відповіддю. Зараз головне відновити хлопців у першу чергу психологічно і фізично, адже у нас за два дні вже гра чемпіонату, а вже після цього будемо думати про матч-відповідь. Треба встигнути відновитися. Знову зараз буде довгий переїзд, після чого одразу будемо грати", – відповів тренер Дніпра-1.
Також Кучер прокоментував пошкодження Максима Третьякова, яке він отримав на старті матчу. Замість нього на поле вийшов новачок команди Богдан Лєднєв вже на 11-й хвилині зустрічі.
Наставник Дніпра-1 розповів, що наразі немає точного діагнозу Третьякова, якому спершу потрібно зробити МРТ, аби оцінити серйозність травми. Кучер лиш додав, що у Максима пішло коліно, тому пошкодження може бути важким.
На останок післяматчевого інтерв'ю у Кучера запитали про довіру від керівництва клубу. Однак той попросив запитати про це у самого керівництва, адже сам не може відповісти.