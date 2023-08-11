Перший удар від дніпрян був лише наприкінці поєдинку. Натомість Дніпро-1 відхватив три голи, хоч міг пропускати ще більше. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу празького клубу 3:0. Дуже комфортний рахунок для чехів перед матчем-відповіддю.

Детальніше про гру Ганьба в Європі продовжується: Дніпро-1 розгромно поступився Славії в Лізі Європи – відео голів

Звучить як відмазка

Гра Дніпра-1 у Лізі чемпіонів була куди переконливішою, аніж у першому матчі в Лізі Європи проти Славії.

Після поєдинку Олександр Кучер спробував знайти правильні слова, аби прокоментувати гру своєї команди у Празі. Головний тренер віцечемпіонів УПЛ-2022/2023 заявив, що його підопічні не виконали на футбольному полі того, що планували перед матчем.

Дніпряни знову зробили ту ж помилку – дарували м'яч супернику. Кучер оцінив гру суперника, який виглядав дуже впевнено на футбольному полі, як у фізичному аспекті, так і в боротьбі.

Кучер спробував знайти виправдання розгромній поразці та пригадав отруєння футболістів, яке було ще перед матчем проти грецького Панатінаїкоса 10 днів тому.

Треба було розігрувати м’яч, входити в зони. Чомусь хлопці злякалися, почали просто бити вперед і дарувати м’яч супернику, а через це ми пропустили перший гол. Якась метушня була у перші хвилини і дуже багато помилок. Грати було важко, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння. Також був великий дводенний переїзд, і було видно, що гравці не відновили сили. Дуже важко їм було,

– розповів Кучер.

Про шанси у матчі-відповіді та довіру керівництва Дніпра-1

Наставник українського клубу оцінив шанси команди перед другою зустріччю зі Славією.

"Результат, звичайно не на нашу користь – дуже неприємний рахунок перед матчем-відповіддю. Зараз головне відновити хлопців у першу чергу психологічно і фізично, адже у нас за два дні вже гра чемпіонату, а вже після цього будемо думати про матч-відповідь. Треба встигнути відновитися. Знову зараз буде довгий переїзд, після чого одразу будемо грати", – відповів тренер Дніпра-1.

Також Кучер прокоментував пошкодження Максима Третьякова, яке він отримав на старті матчу. Замість нього на поле вийшов новачок команди Богдан Лєднєв вже на 11-й хвилині зустрічі.

Наставник Дніпра-1 розповів, що наразі немає точного діагнозу Третьякова, якому спершу потрібно зробити МРТ, аби оцінити серйозність травми. Кучер лиш додав, що у Максима пішло коліно, тому пошкодження може бути важким.

На останок післяматчевого інтерв'ю у Кучера запитали про довіру від керівництва клубу. Однак той попросив запитати про це у самого керівництва, адже сам не може відповісти.

Зверніть увагу! Вже 13 серпня на команду Олександра Кучер чекає матч чергового туру УПЛ проти Минаю. Після чого команда буде готуватись до номінально "домашньої" гри проти Славії (17 серпня), де шансів у дніпрян вже буде обмаль.