В четверг в Лиге конференций проходят матчи последнего тура групповой стадии. В одном из них Днепр-1 боролся за победу в группе, однако уступил АЗ и остался вторым.

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Интересный момент случился в Литве, где сошлись друг с другом Жальгирис и Слован, пишет 24 канал. Во время матча фанаты литовцев и чехов устроили перекличку, посвященную нашей стране. "Слава Украине! Героям слава!", – восклицали болельщики друг другу.

"Слава Украине" в Литве:

Следует отметить, что Литва и Чехия являются одними из крупнейших наших партнеров в Европе, активно поддерживающих Украину в борьбе с российскими террористами. Более того, Жальгирис уже давно считается дружеской командой для киевского Динамо и львовских Карпат.

Решающая победа для чехов

Поединок Жальгирис – Слован завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Для литовцев выход в группу Лиги конференций уже стал достижением, поэтому команда заняла последнее место, набрав пять баллов.

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А вот победа для Слована сыграла немаловажную роль. Чехи сравнялись по очкам с Базелем и по результатам очных матчей (2:0, 3:3) обошли швейцарцев. Первое место позволит Словану выступить сразу в 1/8 финала Лиги конференций.

К слову, Жальгирис и Слован являются уверенными лидерами своих чемпионатов. Литовцы опережают ближайшего преследователя на 18 очков, в то время как команда из Либереца имеет шестиочковый гандикап над Дунайской Стредой.