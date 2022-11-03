У четвер в Лізі конференцій проходять матчі останнього туру групової стадії. В одному з них Дніпро-1 боровся за перемогу в групі, однак поступився АЗ і залишився другим.

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Цікавий момент трапився у Литві, де зійшлись один з одним Жальгіріс та Слован, пише 24 канал. Під час матчу фанати литовців та чехів влаштували перекличку, яка була присвячена нашій країіні. "Слава Україні! Героям слава!", – вигукували вболівальники один одному.

"Слава Україні" в Литві:

Варто відзначити, що Литва і Чехія є одними з найбільших наших партнерів в Європі, які активно підтримують Україну в боротьбі з російськими терористами. Ба більше, Жальгіріс вже давно вважається дружньою командою для київського Динамо та львівських Карпат.

Вирішальна перемога для чехів

Поєдинок Жальгіріс – Слован завершився з рахунком 1:2 на користь гостей. Для литовців вихід в групу Ліги конференцій вже став досягненням, тому команда зайняла останнє місце, набравши п'ять балів.

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А ось перемога для Слована відіграла важливу роль. Чехи порівнялись по очках з Базелем і по результатам очних матчей (2:0, 3:3) обійшли швейцарців. Перше місце дозволить Словану виступити одразу в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

До слова, Жальгіріс та Слован є впевненими лідерами своїх чемпіонатів. Литовці випереджають найближчого переслідувача на 18 очок, тоді як команда з Лібереца має шестиочковий гандикап над Дунайською Стредою.