"Слава Украине!": как Лунина поздравляли в Реале после победы над Барселоной – трогательное видео

Украинский вратарь Андрей Лунин отыграл весь матч за Реал против Барселоны. А после победы принимал поздравления от партнеров и работников клуба.

В твиттере Реала опубликовали видео поздравления игроков сразу после матча против Барселоны. В этом матче Реал победил 3:1 и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

Как это было Успешное Эль Классико для Лунина: Реал уверенно обыграл Барселону – видео голов

Когда команды покидали поле, игроки получали поздравления от представителей клуба, которые были рядом. Слова благодарности за игру получил и Андрей Лунин. Однако это были не просто слова. В свою сторону он услышал крики "Слава Украине!" и получил порцию объятий.

Сам Лунин после матча заявил, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Ведь с детства мечтал сыграть в Эль Класико, и его мечта наконец-то сбылась.