Лунин в Реале считается вторым вратарем. Но из-за травмы Тибо Куртуа именно ему пришлось сыграть в матче Реал – Барселона в воскресенье, 16 октября.

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В этом матче Лунин пропустил один гол, но его команда выиграла 3:1. И единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. Кроме того, Реал в этом сезоне еще ни разу не потерпел поражение.

После игры Лунин поделился своими эмоциями.

"Я с детства мечтал сыграть в Эль Класико, это нечто, что не передать словами. Сейчас я самый счастливый человек в мире", – заявил Лунин.

Видеообзор матча Реал – Барселона