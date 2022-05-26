Слава богу, что те 73%, которые голосовали за Зеленского на выборах, были правы, – Петраков

Главный тренер национальной команды Александр Петраков рассказал, за кого голосовал на прошлых президентских выборах. Он поделился мнениями о Владимире Зеленском.

Тренер сборной о Зеленском

Петраков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский очень положительный человек и большой поклонник футбола. По словам тренера, он голосовал за него на прошедших президентских выборах.

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Он очень положительный мужчина, очень радушный и большой футбольный фанат. Я голосовал за него. И слава богу, что те 73%, которые голосовали за него на выборах, были правы,

– сказал наставник "сине-желтых".

Также тренер сборной Украины выразил свое мнение по поводу полномасштабной российско-украинской войны.

"Есть ли у меня что сказать американцам? Большое-большое спасибо вам. Я рос и жил в Советском Союзе, и я не мог представить, что люди, которых я считал нашими братьями, с которыми я спал и ел, могут нас убивать. С с другой стороны, советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги. Поэтому я очень и очень благодарен за вашу поддержку", – отметил Петраков.

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