Тренер сборной о Зеленском
Петраков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский очень положительный человек и большой поклонник футбола. По словам тренера, он голосовал за него на прошедших президентских выборах.
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Он очень положительный мужчина, очень радушный и большой футбольный фанат. Я голосовал за него. И слава богу, что те 73%, которые голосовали за него на выборах, были правы,
– сказал наставник "сине-желтых".
Также тренер сборной Украины выразил свое мнение по поводу полномасштабной российско-украинской войны.
"Есть ли у меня что сказать американцам? Большое-большое спасибо вам. Я рос и жил в Советском Союзе, и я не мог представить, что люди, которых я считал нашими братьями, с которыми я спал и ел, могут нас убивать. С с другой стороны, советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги. Поэтому я очень и очень благодарен за вашу поддержку", – отметил Петраков.
Подготовка сборной Украины в Словении
- В начале мая "сине-желтые" прибыли в Словению, чтобы начать тренировочный сбор в преддверии отборочных матчей плей-офф и июньских поединков Лиги наций.
- Подготовка продлится около месяца.
- Матч против сборной Шотландии должен был состояться еще в конце марта, однако из-за полномасштабного вторжения его перенесли на 1 июня.
- В плане Александра Петракова было провести 5 спаррингов в период подготовки.
- В первом товарищеском матче соперником украинцев была Боруссия Менхенгладбах. Игра завершилась уверенной победой национальной команды – 1:2. Забитыми голами против немецкого клуба отличились дебютанты национальной команды: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- Со счетом 1:3 украинцы обыграли итальянскую команду Эмполи. А вот игра с хорватской Риекой закончилась мировой – 1:1.
- Однако следующие два спарринга не состоятся. 26 мая сборная Украины должна сыграть против ДР Конго.
- В этот день команда проведет двусторонний матч в словенском городе Брдо.