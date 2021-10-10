Сквозь преграды к званию чемпионки мира: интервью с Еленой Овчинниковой

Елена Овчинникова – одна из самых титулованных спортсменок Украины и мира в боевых искусствах. Елена эксклюзивно для Спорт 24 рассказала о сложном развитие своего вида спорта в Украине, предложении сменить гражданство, как выбиться от тренировок в подвале до вершин спорта и предложения одного из лучших бойцов мира Конора МакГрегора.

Могла стать каратисткой

Родители Елены занимались карате, но девушка решила не повторять путь мамы и отца. Овчинникова пошла в боевые искусства и не прогадала. Сейчас она является одим из лучших бойцов мира. Но есть один непонятный факт – за рубежом о Елене знают многие, а в родной Украине не так много людей.

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Поэтому чуть больше расскажем всем о Елене Овчинниковой. Девушку, которая "выбилась в люди" благодаря желанию и упорному труду. Далеко не каждого бойца зовут тренироваться в зал самого Конора МакГрегора. Наверное, это о чем-то таки говорит и заставляет украинцев задуматься.

Вместе с сестрой Елена посещала несколько спортивных секций – плавание, спортивная гимнастика и танцы. Спортивной гимнастикой занималась 1,5 года. За это время успела принять участие в нескольких соревнованиях, где получала призовые места. Поэтому тренеры возлагали на девушку большие надежды. Но достичь еще больших вершин в этом виде спорта Овчинников не удалось.

Из-за большого риска травмы Елену забрали из этой секции.

Уже через несколько лет я впервые пошла на смешанные единоборства. Тогда мама шутила: "Если бы я знала, куда тебя занесет, то не забирала бы из спортивной гимнастики". Сестра же завершила со спортом, а я продолжила дело детства,

– рассказала Елена.

Карате, которым занимались родители, Овчинников тоже нравилось. Но она не хотела подсказок со стороны родителей. Поэтому решила обойти это все, подавшись в другой вид спорта. Правда, даже сейчас отец Елены указывает на ее ошибки во время поединков: "Папа всегда должен учить. Если бы я пошла на карате, это не отстрелялась бы от этого точно".

"Нет никакой поддержки от государства"

Спортсменка призналась, что с развитием женских единоборств в Украине очень сложно. Особенно, если это не олимпийский вид спорта. Лучшие условия в боксе, который представлен на Олимпиаде.

Неважно, что ты так же прилагаешь усилия, завоевываешь награды и приносишь "потом и кровью" признание стране во всем мире. Тебя меньше ценят за то, что это не олимпийский вид спорта. Откровенно говоря, иногда такое неравенство немного обижает,

– отметила многократная чемпионка мира.

Мысли о переходе в бокс таки были

Елена откровенно рассказала, что мысли о переходе в бокс были. Но это произошло лишь бы в том случае, если она достигла поставленных целей в кикбоксинге, тайском боксе и ММА. Однако несколько причин таки выбили эту мысль о боксе из головы девушки.

Елена Овчинникова дважды участвовала в чемпионате Украины по боксу.

Елена отметила, что между мужским боксом и женским есть одна большая разница – стиль. Мужчины направляют удары в голову и корпус. Женщины же нацелены исключительно на голову соперницы.

Девушки, которые пришли в бокс из тайского бокса, которых я знаю лично, прилично уничтожили свое лицо. В тайском боксе они еще были очень симпатичны. И это несмотря на то, что здесь тоже можно получить в голову локтем или коленом. Казалось, это жестче, но они еще оставались привлекательными девушками. А после перехода в бокс эти постоянные удары в голову приводили к рассечениям над бровью, под глазами, сильно страдал нос. Через некоторое время я изменила свое мнение о переходе в бокс. Если бы сейчас шла боксировать, то не в любительский, а профессиональный, но и то при условии хорошего гонорара,

– рассказала украинка.



Подготовка украинской спортсменк​и / Фото instagram.com/lenaovchynnikova

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"Выкручиваюсь из ситуаций, когда кажется, что уже все потеряно"

Мало кто знает, но в детстве Елена 1,5 года занималась спортивной гимнастикой, которая дала много плюсов для будущей спортивной карьеры девушки.

Гимнастика дала мне хорошую растяжку и гибкость, которая помогает в боях без правил. Когда нужно выкрутиться из какого-то сложного положения, когда тебя ломают или душат. Эта амплитуда движений дает свое, когда соперники удивляются, как мне так удается. Они не ожидают, что моя рука или нога может вывернуться гораздо больше. За счет этого выбираюсь из разных ситуаций. Бывает такое, что судьи хотят зафиксировать досрочное завершение боя, а я еще умудряюсь вылезти из положения. И вот это действительно помогает,

– отметила спортсменка.

"На мой взгляд, большой плюс спортивной гимнастике это то, что она дает всестороннее развитие, то есть, там развиваются совершенно все мышцы. На мой взгляд, не вредя организму. Конечно, если заниматься на брусьях или бревне, то можно действительно травмироваться, но любой спорт травматичен. Даже на разминке на улице можно получить травму. Вот недавно на разминке травмировала колено, когда просто делала зарядку, просто неудачно бросила ногу", – рассказала Елена.



Овчинникова о травмах / Фото из instagram.com/lenaovchynnikova

Сложные травмы спортсменов

"После того, как вылетело колено и я разорвала мениск, мое колено стало нестабильным. Время от времени оно меня беспокоит, бывают моменты, когда его сложно разогнуть. Если на тренировке мне 3 – 4 человека его разгибали, то во время боев, когда такое происходит, нужно делать все самой. Можно только представить, какая это был боль и эмоции. После того решила сделать операцию. Сейчас это уже третья операция на этой ноге. С каждым разом колено становится еще более чувствительным. Так же могу сказать о переломах руки. Если бы это было на соревнованиях, то было бы не так жалко, а так это часто происходит на тренировках".

"Травмы – не знак, это экзамен на выносливость"

По словам Елены, ее мама просто мечтает, чтобы она бросила боевые искусства, так как сильно переживает за здоровье.

Мама говорила, что это знак, что нужно завершать. Но после этого я уже завоевала около 12 или 13 мировых поясов. Думаю, что это для меня был больше вызов, чем предупреждение. Тогда это было для меня испытание: "Сломаюсь или нет ? Слабая или сильная? Ппереступлю я через такие преграды или я словно "тряпка"? ". Как показывает опыт великих спортсменов, если на их пути встречаются какие-то преграды или травмы, то они достигают еще больших вершин, чем когда твоя карьера складывается легко и без проблем,

– отметила Овчинникова.

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"Когда соперницы списывают меня, в этот момент становлюсь только сильнее"

Часто во время поединков соперницы пытаются воспользоваться травматическими местами конкурентки. Было ли такое в карьере украинской спортсменки?

Бывало, но не скажу, что это касается травмы колена. Перед соревнованиями никогда не показываю, что мне больно. Для фото и видео снимаю наколенник, ведь соперницы их увидят в соцсетях. Поэтому мало кто знает, что у меня вообще травма. Но есть много таких, которые когда-то видели, как я травмировалась. Хотя мне это на руку. Соперницы рассчитывают, что я хуже тренируюсь, чем другие. Но я еще больше готовлюсь, чем они. То, что я не выкладываю это в соцсети не значит, что я этого не делаю. Это своего рода такая обманчивая тактика. Когда соперницы списывают меня, в этот момент я становлюсь только сильнее,

– сказала девушка.



Овчинникова / Фото из instagram.com/lenaovchynnikova

"За океаном мы всегда лучший спрос, чем в Украине"

Далеко не каждого бойца мира зовут тренироваться в зал одного из лучших бойцов мира Конора МакГрегора. Но Елена Овчинникова стала одной из немногих, кто смог там потренироваться, если бы не одно большое но – пандемия коронавируса.

Спортсменка из Украины не смогла поехать на подготовку в Ирландию из-за серьезных карантинных ограничений в этой стране. Никакие адвокаты и связи не помогли девушке. Единственный вариант – рабочая виза, но тренировки не считались работой. Чего не скажешь о поединках.

Думаю, что сейчас их предложение еще актуально, но теперь у меня уже нет того желания. В США полюбила один из залов, в котором вижу перспективу. Если во Львове я сама "стучу во все двери", чтобы мне чем-то немного помогли в развитии или продвижении, то там мне этого делать даже не нужно. Американцы сами контактировали со мной. За океаном на нас всегда лучший спрос, чем здесь. И это опять же обидно за нашу страну. Здесь мы не нужны, а другие страны ждут с распростертыми руками,

– отметила украинка.



Овчинникова – одна из самых титулованных спортсменок мира / Фото PLAYPRO.media

"Говорили, что не видят во мне перспективу"

Похожая ситуация была у спортсменки с городами. Родом девушка сама из Днепра, где хотела жить и прославлять родной город. Но в свое время в ней не увидели перспективу.

Сказали, что можешь в уголке стоять и бить в мешок, но о спаррингах или соревнования даже не думай. Им это не интересно. Когда выиграла свой первый пояс мне сразу позвонили из Днепра со словами: "Может давай возвращайся к нам",

– рассказала Елена.

Тогда Овчинникова отказала. Она отметила, что останется там, где получила титул, где ей дали шанс для развития. Вот так Львов стал вторым домом для спортсменки: "Теперь Львов – мой город, где я проживаю около 13 – 14 лет. Мне здесь нравится. Представляла город Льва еще до того, как переехала сюда жить. Я еще раньше ездила выступать за львовский клуб. такой же пример со странами. Когда за рубежом начинаешь достигать вершин, то в родной стране начинают спрашивать: "Почему не возвращаешься сюда? Почему не хочешь развиваться дома? ". Во-первых, проводить бои в Украине – это абсолютно никого не интересует. Мягко говоря, здесь в 20 раз меньше платят, чем за рубежом. Есть ли смысл тогда. Иностранные инвесторы не сильно заинтересованы в рекламе в нашей стране".

Видео с тренировки Овчинниковой

Овчинникова отказалась менять гражданство

Елене поступало немало предложений сменить гражданство, но во всех случаях девушка отказывала. Спортсменка хочет быть в Украине и представлять именно эту страну: "Сильно приросла к Украине. Возможно, это во мне говорит патриотизм".

Кто-то крепко "запирает дверь" перед гордостью Украины

Елена откровенно рассказала, что последние несколько лет упорно пытается пробиться в учреждения. Овчинникова хочет, чтобы на нее в конце концов обратили внимание и признали как украинку, которая прославляет страну во всем мире.

Но кто-то крепко запирает дверь на замок перед украинкой. Девушка, которая получила большую популярность во всем мире, просто хочет развивать свой вид спорта в родной стране. Но никто не отвечает на ее работу взаимностью.

Теперь Овчинникова все чаще задумывается над тем, чтобы переехать в другую страну.

В последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу и не выступать под флагом другой страны. Там у меня гораздо большее признания и плюсов. Сейчас я в раздумьях. Еще есть время пока залечиваю травму, попробую дальше биться в дверь различных учреждений. Но, если ничего не получится, я все же покину нашу страну,

– откровенно рассказала Елена.



Елена Овчинникова / Фото из instagram.com/lenaovchynnikova

"Каждый думает, что он станет Конором, который зарабатывает миллионы"

Все чаще можно услышать трогательные истории украинских спортсменов. Людей, которые достигли больших вершин в спорте, тренируясь в подвалах. В то же время иностранные спортсмены имеют лучшие условия, но не показывают иногда и близко того результата, который демонстрируют украинцы.

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По словам Елены, у европейцев или американцев совсем другой менталитет. Человек, который с комфортным уровнем жизни и финансовой независимостью, не будет интересоваться, например, боевыми искусствами. Они не видят в этом заработка. Зачем, если они и так себя неплохо чувствуют.

"К примеру, в Украине ММА или тайским боксом занимаются ребята из районов, которые начинают свой путь в спорте с подвалов. Они хотят таким способом зарабатывать деньги и достигать каких-то вершин. Тем более, что сейчас это стало довольно популярным. Каждый думает, что он станет Конором, который зарабатывает миллионы. Это очень здорово, что у людей есть такая мотивация".

Я сама из бедной семьи. Мне также нужно было вырываться из той жизни, хотела это сделать за счет спорта. Когда попала в боевые искусства поняла, что это именно тот вид спорта, где я хочу быть, который мне по душе. Когда есть какие-то преграды ты понимаешь, что только ты сам должен для себя бороться за место под солнцем. Особенно, если ты пришел из худшего жизни, то срабатывает инстинкт выживания. Именно такие спортсмены чаще всего достигают вершин. Например, возьму бойцов с которыми вместе тренируемся в зале в США. Они начинали с таких же условиях, как мы. С Конором лично не знакома, но если верить всем интервью, то у него та же история,

– объяснила украинская спортсменка.

Люди, которые сталкиваются с проблемами на тренировках или соревнованиях, но у которых в жизни было все легко, в такие моменты чаще всего сдаются. Если ты закаленный жизнью, то это поможет в спорте,

– добавила спортсменка.



Елена Овчинникова в США / Фото instagram.com/lenaovchynnikova

Во сколько обойдется родителям, чтобы отдать своего ребенка на боевые искусства?

Девушка самостоятельно копила деньги на свои первые перчатки и капу. Она жертвовала чем-то ради того, чтобы добиться крутых вершин в спорте.

У меня не было денег на первые перчатки, когда только пришла в боевые искусства. Не было смелости попросить у родителей деньги, которых и так было немного. Я сама выбрала этот путь, захотела этим заниматься, поэтому должна была самостоятельно заработать средства на первые перчатки и капу. Где-то нужно было подрабатывать, убирать. Пришлось, грубо говоря, выживать. Я не старалась покупать себе классную и дорогую одежду, чтобы выглядеть круче. У меня была другая цель,

– рассказала Елена.



Чемпионские пояса Овчинниковой / Фото из instagram.com/lenaovchynnikova

"Хочется попробовать забрать пояс в Bellator"

– американская спортивная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам. Вторая по величине ММА-компания в мире.

Елена достигла уже немалых вершин в мире спорта, которым могут позавидовать миллионы спортсменов планеты. Но на этом Овчинникова не останавливается. Спортсменка рассказала, что еще обладает мотивацией продолжать карьеру, хотя пыл уже далеко не тот.

Еще хочется попробовать забрать чемпионский пояс в Bellator. Потому что это организация, в которой у меня еще нет пояса. Хочется достичь чего-то большего, чем просто выиграть бой. Чтобы выйти на чемпионский поединок нужно одолеть много соперниц, доказать всем, что ты лучше других,

– отметила украинка.

Конечно, сейчас это немного под вопросом, учитывая мои травмы. Много лет прошло в подготовках и тренировках к соревнованиям и все чаще все было бесполезно. Потому что никто не обращал внимание. Вероятно, что десять лет мне пришлось только всем доказывать, кто я такая, что стою внимания. Вместо того, чтобы все 10 лет чего-то достигать. Время шло, а организм уже не тот. Около 5 лет назад начала выходить на пик, такой, где можно неплохо зарабатывать. Сейчас мне не очень хочется просто взять и все бросить. Хотя пыл уже не тот. Реально понимаю, что постоянно больно, поэтому нужно терпеть и мириться с какими-то моментами,

– ответила Овчинникова.

Уже вскоре читайте на Спорт 24 вторую часть большого интервью с Еленой Овчинниковой.