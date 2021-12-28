Благодаря чему эта игра продолжила активно набирать популярность в Украине в 2021 году, рассказала вице-президент Федерации сквоша Украины Алена Огонесян.

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Сколько соревнований по сквошу было проведено за 2021? Был ли рост несмотря на пандемию?

Несмотря на карантинные ограничения количество турниров, проведенных за год, возросло. На 2021 было запланировано 72, из них состоялось 61. К сравнению: за 2020 было проведено всего 29, за 2019 – 45 соревнований.

Какой турнир в Украине вы определяете как наиболее масштабный за 2021?

Говоря о количестве игроков, это Zenit Black Sea Open, который традиционно проходит в Одессе и собрал в этом году 163 игрока из разных стран.

Что касается масштабов резонанса, то это Pakistan Ukraine Friendship Squash Cup, который состоялся в Киеве при поддержке Посольства Пакистана в Украине. О турнире писали многие спортивные порталы, телеканалы рассказывали о турнире в новостях, на финальных играх и на награждении присутствовали высокопоставленные чиновники и уважаемые гости, например, господин Посол Пакистана в Украине.

Кто из украинских сквошистов лучше всего показал себя за 2021 год? В чем их достижение?

В официальный сайт Федерации интегрирована современная СRM-система (национальный рейтинг), которая позволяет всем желающим следить за успехами наших спортсменов. Топовые позиции во всех 15 категориях заняли именно те сквошисты, которые лучше всего показали себя за 2021. Особенно, хотелось бы отметить двух наших юниоров, которые достигли значительных высот в юном возрасте: София Зражевская в 14 лет заняла 3 место на чемпионате Украины среди взрослых, Дмитрий Щербаков в 16 лет – также 3 место на чемпионате Украины среди взрослых и вскоре завоевал Кубок Украины среди взрослых.

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Как в Украине способствуют повышению качества судейства и тренерства?

Мы постоянно исследуем точки роста для развития сквоша. Например, нашим квалифицированным судьям было представлено образовательную веб-платформу WSO, внедренную при поддержке Всемирной федерации сквоша. Также с целью стимулирования привлечения тренерами игроков к соревновательному процессу в 2021 году было разработано, утверждено и внедрено рейтингование тренеров, что действительно создало положительную динамику.

Можете ли вы оценивать рост количества игроков-любителей в Украине? Если да, то считаете ли вы, что оно выросло?

Общий интерес к сквошу на территории Украины имеет однозначно положительные тенденции. Рост количества игроков-любителей – это результат комплексной работы. Согласно нашим метрикам, нашими материалами в информационном пространстве охвачено почти 6 миллионов людей. Часть из них уже дошла до кортов, остальные еще на пути. Но если принять во внимание данные коммерческих клубов и статистику из наших веб-ресурсов, то динамика 100% положительная. И искренне верю, что в следующем году она сохранит этот вектор движения и будет только ускоряться.

Были ли за 2021 год предложения в Федерацию сквоша Украины относительно определенных проектов? Реализовывали их?

Федерацией постоянно осуществляется информационно-консультационное сопровождение лиц, что является частью сквош-комьюнити Украины или тех, кто только осознал желание приобщиться. К нам часто обращаются с вопросами относительно локаций для занятий, поиска тренеров, организации турниров, разъяснения тонкостей игровых ситуаций и правил. Также есть запросы от людей, которые стремятся приобщиться к развитию сквош инфраструктуры, и от спортсменов по международному сопровождению поездки.

Что касается точечного партнерства на сквош мероприятиях, к нему присоединяется много разных сегментов бизнеса: и сфера услуг, и FMCG, и финансовый сектор. Сейчас для нас очень важно расширить портфель стратегических партнеров в развитии сквоша на территории Украины.

Подводя итоги, какие главные цели, поставленные на 2021 вы считаете выполненными? На чем будете фокусироваться в 2022?

Мы имеем такие основные показатели достигнутых целей: увеличение количества кортов в коммерческих клубах, рост количества спортсменов любительского уровня и, конечно, успехи наших юниоров и профессионалов в 2021 году.

Основным фокусом на 2022 будет поддержка жизнедеятельности и развитие экосистемы сквоша в Украине, а также рост масштабов юниорского и профессионального сквоша.

Вместе с этим будет продолжена плановая работа над текущими проектами, в том числе популяризационная активность в медиа, налаживание партнерства локального и международного уровней, увеличение доступности локаций, поддержка и развитие кадрового резерва спортсменов, повышения квалификации субъектов сквоша, развитие инфраструктуры и много других элементов, воплощение которых позволит вывести сквош в топ-3 видов спорта в Украине.